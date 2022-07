Così cambia la famiglia italiana secondo il Rapporto Istat 2022. Le tappe cruciali della vita slittano in avanti. E si vive in due, spesso genitore e figlio, se non da soli (Di venerdì 8 luglio 2022) L’Italia invecchia, diminuiscono nascite e matrimoni. E cambiano, anno dopo anno, le famiglie: nel 2020-2021 erano 25,6 milioni ma con un numero medio di componenti sempre più piccolo, 2,3 persone (erano 2,6 nel 2000-2001). Coppie non coniugate, nuclei ricostituiti, single e monogenitori (anche con figlio trentenne in casa) sono tutte tipologie in crescita. È la fotografia della famiglia italiana del Rapporto Istat 2022, giunto alla trentesima edizione. Genitori e figli: pro e contro dei diversi stili educativi guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 8 luglio 2022) L’Italia invecchia, diminuiscono nascite e matrimoni. Eno, anno dopo anno, le famiglie: nel 2020-2021 erano 25,6 milioni ma con un numero medio di componenti sempre più piccolo, 2,3 persone (erano 2,6 nel 2000-2001). Coppie non coniugate, nuclei ricostituiti, single e monogenitori (anche contrentenne in casa) sono tutte tipologie in crescita. È la fotografiadel, giunto alla trentesima edizione. Genitori e figli: pro e contro dei diversi stili educativi guarda le foto ...

