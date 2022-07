CorSport: sondaggio del Napoli per Milenkovic. Ha lo stesso agente di Koulibaly, servono 15 milioni (Di venerdì 8 luglio 2022) Nell’incertezza più totale sul futuro di Koulibaly, il Napoli lavora sul mercato per sopperire subito alla lacuna che si creerebbe in caso di addio del senegalese. Ipotesi che il Corriere dello Sport definisce “concreta”. Il quotidiano sportivo parla di un serio interesse del Napoli per Milenkovic, oltre alla pista Østigard quasi in chiusura. Il Napoli ha già effettuato un sondaggio. Anche Milenkovic è seguito dallo stesso procuratore di Koulibaly: Ramadani. “Il signor Fali toglierebbe e il signor Fali metterebbe. È una soluzione, una pista mica facile, considerando che anche la Juve e l’Inter sono sul giocatore, ma comunque una storia concreta”. “Giuntoli, insomma, analizza profili e intensifica contatti e chiacchierate: tipo quello ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 luglio 2022) Nell’incertezza più totale sul futuro di, illavora sul mercato per sopperire subito alla lacuna che si creerebbe in caso di addio del senegalese. Ipotesi che il Corriere dello Sport definisce “concreta”. Il quotidiano sportivo parla di un serio interesse delper, oltre alla pista Østigard quasi in chiusura. Ilha già effettuato un. Ancheè seguito dalloprocuratore di: Ramadani. “Il signor Fali toglierebbe e il signor Fali metterebbe. È una soluzione, una pista mica facile, considerando che anche la Juve e l’Inter sono sul giocatore, ma comunque una storia concreta”. “Giuntoli, insomma, analizza profili e intensifica contatti e chiacchierate: tipo quello ...

