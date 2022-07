CorSport: Koulibaly dice no alla Juve ma anche al rinnovo con il Napoli. Il Chelsea ci prova (Di venerdì 8 luglio 2022) Kalidou Koulibaly non accetterà l’offerta della Juventus: non andrà nella squadra che da sempre è la più grande rivale del Napoli. Ma il difensore senegalese ha allo stesso tempo declinato l’offerta di rinnovo del Napoli, anche se sostanziosa e eccezionale rispetto alla linea societaria del taglio degli ingaggi. Lo scrive il Corriere dello Sport. Koulibaly, seppur lusingato e con il rispetto dovuto, ha spiegato che nella Juve, la storica rivale sportiva del Napoli, non giocherebbe; Koulibaly non ha intenzione di accettare l’offerta di rinnovo del Napoli, nonostante i cinque anni e le cifre attuali. Koulibaly vuole cambiare aria, mettersi in gioco ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 luglio 2022) Kalidounon accetterà l’offerta dellantus: non andrà nella squadra che da sempre è la più grande rivale del. Ma il difensore senegalese ha allo stesso tempo declinato l’offerta didelse sostanziosa e eccezionale rispettolinea societaria del taglio degli ingaggi. Lo scrive il Corriere dello Sport., seppur lusingato e con il rispetto dovuto, ha spiegato che nella, la storica rivale sportiva del, non giocherebbe;non ha intenzione di accettare l’offerta didel, nonostante i cinque anni e le cifre attuali.vuole cambiare aria, mettersi in gioco ...

