CorSera: per i club italiani Dybala vale non più di 4 milioni, ora il suo agente parla con lo United (Di venerdì 8 luglio 2022) In Italia non c’è più posto per Dybala. Chiede troppo, i club italiani giudicano le sue pretese eccessive. Così il suo agente dirotta all’estero le ricerche di una squadra per il suo assistito, attualmente disoccupato. Gianluca Di Marzio ne scrive in un lungo articolo sul Corriere della Sera “Oggi Dybala viaggia su pretese meno alte dell’epoca (adesso firmerebbe forse per 6 milioni a stagione) comunque giudicate ancora eccessive, soprattutto da noi. La Roma sta cercando di contenere i costi e non ci ha mai pensato seriamente, il Napoli ha fatto una valutazione approfondita sui numeri e i potenziali ricavi ma poi non ha affondato, mentre il Milan ha una stima tecnica elevata eppure preferisce adesso puntare sul giovane talento belga De Ketelaere, che ha un ingaggio contenuto e rientra ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 luglio 2022) In Italia non c’è più posto per. Chiede troppo, igiudicano le sue pretese eccessive. Così il suodirotta all’estero le ricerche di una squadra per il suo assistito, attualmente disoccupato. Gianluca Di Marzio ne scrive in un lungo articolo sul Corriere della Sera “Oggiviaggia su pretese meno alte dell’epoca (adesso firmerebbe forse per 6a stagione) comunque giudicate ancora eccessive, soprattutto da noi. La Roma sta cercando di contenere i costi e non ci ha mai pensato seriamente, il Napoli ha fatto una valutazione approfondita sui numeri e i potenziali ricavi ma poi non ha affondato, mentre il Milan ha una stima tecnica elevata eppure preferisce adesso puntare sul giovane talento belga De Ketelaere, che ha un ingaggio contenuto e rientra ...

Pubblicità

napolista : CorSera: per i club italiani #Dybala vale non più di 4 milioni, ora il suo agente parla con lo United L’argentino… - Walterbart1 : Due dati Ads elaborati da @MCapisani . Diffusione tot. carta +digitale: 1) Corsera 256.651 5)Rep 134.713 Vendite to… - sscalcionapoli1 : CorSera – Osimhen nel mirino del Bayern per il dopo Lewandowski: con 100mln ADL lo vende - alessiaxlh : @P_Gonsalvus Massimo Franco demenziale, ha lasciato basiti anche due noti tappetini come Parenzo e Concita. Ormai c… - nevrotica9 : RT @giuz73: @fdragoni L'unica fonte (le parole sono le stesse del suo screenshot) che riporta questa 'notizia' è questa (neanche firmata pe… -