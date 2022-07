Corriere dello Sport – Milan, ufficiale: ceduto Duarte al Basaksehir (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-08 15:02:31Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: Il Milan ha ceduto a titolo definitivo il difensore brasiliano Leonardo Campos Duarte da Silva, meglio noto come Duarte, ai turchi dell’Istanbul Basaksehir. “Il club augura a Leo le migliori soddisfazioni personali e professionali”. Il giocatore torna nella squadra dove aveva già giocato nell’ultimo anno e mezzo. Il Basaksehir ha lasciato scadere l’opzione di riscatto fissata a 5,5 milioni di euro, riuscendo poi a ottenere uno sconto dai rossoneri. Duarte: il Milan lo acquistò per 10 milioni di euro Il Milan acquistò il difensore centrale brasiliano nel ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-08 15:02:31Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal: Ilhaa titolo definitivo il difensore brasiliano Leonardo Camposda Silva, meglio noto come, ai turchi dell’Istanbul. “Il club augura a Leo le migliori soddisfazioni personali e professionali”. Il giocatore torna nella squadra dove aveva già giocato nell’ultimo anno e mezzo. Ilha lasciato scadere l’opzione di riscatto fissata a 5,5 milioni di euro, riuscendo poi a ottenere uno sconto dai rossoneri.: illo acquistò per 10 milioni di euro Ilacquistò il difensore centrale brasiliano nel ...

