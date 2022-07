Coronavirus, 105 morti e 100.690 casi. Salgono i ricoveri, tasso di positività al 27,1% (Di venerdì 8 luglio 2022) Il bollettino dell’8 luglio 2022 Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 100.690 contagi. I decessi causati da Coronavirus sono stati 105. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri le morti erano state 94. Le persone attualmente positive in Italia sono 1.247.222. Ieri erano 1.198.697. La situazione negli ospedali 8.632 persone sono ricoverate con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali italiani. I ricoverati nei reparti di terapia intensiva raggiungono il numero di 361; di questi, 51 hanno fatto ingresso in ospedale nelle ultime 24 ore. I pazienti in isolamento domiciliare sono, a oggi, 1.238.229. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 17.842.846. Tamponi e tasso di positività I dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Il bollettino dell’8 luglio 2022 Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 100.690 contagi. I decessi causati dasono stati 105. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri leerano state 94. Le persone attualmente positive in Italia sono 1.247.222. Ieri erano 1.198.697. La situazione negli ospedali 8.632 persone sono ricoverate con sintomi nei reparti di area non critica degli ospedali italiani. I ricoverati nei reparti di terapia intensiva raggiungono il numero di 361; di questi, 51 hanno fatto ingresso in ospedale nelle ultime 24 ore. I pazienti in isolamento domiciliare sono, a oggi, 1.238.229. Il totale dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 17.842.846. Tamponi ediI dati sul monitoraggio dell’epidemia arrivano a ...

