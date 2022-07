Coppa Italia Frecciarossa 2022, calendario 32esimi su Italia 1 e Canale 20 Mediaset (Di venerdì 8 luglio 2022) La Coppa Italia Frecciarossa manterrà tale nome anche nelle stagioni 2022/2023 e 2023/2024. Il prossimo spettacolo prenderà inizio con il primo turno eliminatorio, in programma dal 31 luglio, e si concluderà il 24 maggio 2023, con la finale in gara secca allo stadio Olimpico di Roma, quando sarà nota la squadra che raccoglierà l’eredità dell’Inter, vincitrice dell’ultimo trofeo. L’Amministratore Delegato della Lega Serie... Leggi su digital-news (Di venerdì 8 luglio 2022) Lamanterrà tale nome anche nelle stagioni/2023 e 2023/2024. Il prossimo spettacolo prenderà inizio con il primo turno eliminatorio, in programma dal 31 luglio, e si concluderà il 24 maggio 2023, con la finale in gara secca allo stadio Olimpico di Roma, quando sarà nota la squadra che raccoglierà l’eredità dell’Inter, vincitrice dell’ultimo trofeo. L’Amministratore Delegato della Lega Serie...

Pubblicità

Inter : ?? | JUKEBOX Ecco il risultato di questa settimana! Il vostro momento preferito della stagione è stato.... La fina… - juventusfc : 8?? Scudetti 2?? Coppe Italia 1?? Coppa delle Coppe 1?? Coppa UEFA 5??2??8?? presenze ???? I nostri più grandi a… - SimoneTogna : Oggi si inizia (troppo) presto. Appiano Gentile: tolta l’effigie I M Scudetto, c’è quella della Coppa Italia con l’8. #inter - buoncalcio : #CoppaItalia, l’8 agosto prima stagionale per il #Genoa contro il #Benevento - OA_Sport : Giornata positiva per l'Italia in Coppa del Mondo a Lucerna -