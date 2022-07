Coppa Italia | data e orario di Salernitana-Parma | c’è la diretta tv

Leggi su anteprima24

Salerno – Debutto in notturna per ladi Davide Nicola. I granata inaugureranno la stagione 2022/23 domenica 7 agosto, calcio di inizio ore 21, ospitando all'Arechi il. Il match sarà valevole per i trentaduesimi die chi passerà il turno affronterà il Verona o la vincente del preliminare tra Palermo e Reggiana. La gara con i ducali, che precederà l'esordio in serie A sempre all'Arechi contro la Roma di Mourinho, sarà trasmessa insu canale 20.