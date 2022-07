Conte “Sostenere davvero famiglie e imprese travolte dalla crisi” (Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Secondo l'Istat, il Reddito di cittadinanza e le altre misure erogate dal Conte II nel 2020 hanno salvato dalla povertà assoluta 1 milione di cittadini, circa 500mila famiglie. Nel dramma della pandemia siamo intervenuti con coraggio e forza: senza quella determinazione, l'intensità della povertà in Italia sarebbe aumentata di 10 punti percentuali. Non sono solo numeri. Sono storie di famiglie, donne, uomini e bambini che reclamano il diritto ad una vita degna di essere vissuta. Qualcuno invece strumentalizza queste sofferenze: Giorgia Meloni che insulta le famiglie in difficoltà parlando di “metadone di Stato”, Matteo Renzi che raccoglie firme per cancellare il reddito: una guerra a chi si sostiene con 500 euro al mese combattuta da politici che 500 euro li guadagnano in un ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Secondo l'Istat, il Reddito di cittadinanza e le altre misure erogate dalII nel 2020 hanno salvatopovertà assoluta 1 milione di cittadini, circa 500mila. Nel dramma della pandemia siamo intervenuti con coraggio e forza: senza quella determinazione, l'intensità della povertà in Italia sarebbe aumentata di 10 punti percentuali. Non sono solo numeri. Sono storie di, donne, uomini e bambini che reclamano il diritto ad una vita degna di essere vissuta. Qualcuno invece strumentalizza queste sofferenze: Giorgia Meloni che insulta lein difficoltà parlando di “metadone di Stato”, Matteo Renzi che raccoglie firme per cancellare il reddito: una guerra a chi si sostiene con 500 euro al mese combattuta da politici che 500 euro li guadagnano in un ...

