Conte: “Se il governo cade? Andate in vacanza e poi vi aggiorniamo”. La risposta del leader M5s alla domanda di Myrta Merlino sulle sue ferie (Di venerdì 8 luglio 2022) “Voi partite per la vostra vacanza, poi vi aggiorneremo”. Così il leader del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo a Digithon a Bisceglie, risponde alla giornalista Myrta Merlino che, ricorrendo all’ironia, gli domanda se può rassicurare il compagno, l’ex calciatore e allenatore Marco Tardelli, sulle vacanze a rischio per la possibile caduta del governo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) “Voi partite per la vostra, poi vi aggiorneremo”. Così ildel M5s, Giuseppe, intervenendo a Digithon a Bisceglie, rispondegiornalistache, ricorrendo all’ironia, glise può rassicurare il compagno, l’ex calciatore e allenatore Marco Tardelli,vacanze a rischio per la possibile caduta del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

