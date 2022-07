Conte rinvia la crisi a dopo l’estate: «Andate in vacanza. Ma restiamo solo se Draghi ci risponde come vogliamo» (Di venerdì 8 luglio 2022) dopo la riunione congiunta di ieri tra deputati e senatori pentastellati, da cui è emersa chiara l’insofferenza di una parte sempre meno trascurabile del Movimento a perdurare nel sostegno alla maggioranza, Giuseppe Conte torna a lanciare frecciate al governo e al Pd. E lo fa intervenendo a Digithon 2022, kermesse interamente dedicata al digitale in programma a Milano fino al 10 luglio. «Siamo in un governo di unità nazionale», ha esordito l’ex premier, che «deve rispondere anzitutto alle priorità del Paese». Se «c’è la concreta determinazione ad affrontarle adesso, noi ci siamo. Altrimenti non ci possiamo essere per responsabilità». come a ribadire quel «piede fuori» dall’esecutivo di buona parte dei grillini di cui l’ex premier ha parlato in un’intervista apparsa ieri su il Fatto Quotidiano. Conte ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022)la riunione congiunta di ieri tra deputati e senatori pentastellati, da cui è emersa chiara l’insofferenza di una parte sempre meno trascurabile del Movimento a perdurare nel sostegno alla maggioranza, Giuseppetorna a lanciare frecciate al governo e al Pd. E lo fa intervenendo a Digithon 2022, kermesse interamente dedicata al digitale in programma a Milano fino al 10 luglio. «Siamo in un governo di unità nazionale», ha esordito l’ex premier, che «devere anzitutto alle priorità del Paese». Se «c’è la concreta determinazione ad affrontarle adesso, noi ci siamo. Altrimenti non ci possiamo essere per responsabilità».a ribadire quel «piede fuori» dall’esecutivo di buona parte dei grillini di cui l’ex premier ha parlato in un’intervista apparsa ieri su il Fatto Quotidiano....

