Consiglio Figc | Gravina | “A un anno da Wembley il calcio è migliorato | invertiamo la rotta”

"A un anno da Wembley il calcio è migliorato. Ora c'è la presa di coscienza e la volontà è di invertire la rotta". Ne ha parlato Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, a margine del Consiglio Federale odierno. "Oggi dobbiamo trovare soluzioni alternative. Non più legate alla parte finanziaria secca, ma alla patrimonializzazione – ha continuato Gravina – Oggi si fallisce per mancanza di liquidità, non per debito, ma quei debiti dovranno essere onorati prima o poi. E se non poniamo in essere atteggiamenti diversi ci troveremo davanti un muro con una macchina ad altissima velocità e avremo un effetto di implosione generale". Allargando la riflessione al calcio giovanile e alla fiducia nel ...

