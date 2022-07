Con la siccità rispuntano gli appetiti per la privatizzazione dei servizi idrici. In Usa e Gb è stato un disastro (Di venerdì 8 luglio 2022) Come hanno ben insegnato gli ultimi decenni ogni crisi può diventare una buona occasione per rosicchiare qualcosa alla comunità, sotto forma di diritti o ricchezze. Ora siamo alle prese con una drammatica crisi idrica e qualcuno inizia, di nuovo, a parlare di privatizzazione dei servizi idrici come via per risolvere il problema. Ragionamento derivato: “All’acqua bisogna dare un prezzo ed affidarsi al mercato”. Che poi “il mercato”, fallendo clamorosamente nel prezzare le esternalità negative ambientali, abbia contribuito a portarci nel pieno di una crisi climatica viene dimenticato. Nel 2011 l’ingresso dei privati anche nell’acqua fu rifiutato dalla popolazione che, anche su questo, si espresse tramite referendum. Non va dimenticato che nella lettera inviata al governo italiano nel 2011 il presidente della Banca centrale europea Jean ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Come hanno ben insegnato gli ultimi decenni ogni crisi può diventare una buona occasione per rosicchiare qualcosa alla comunità, sotto forma di diritti o ricchezze. Ora siamo alle prese con una drammatica crisi idrica e qualcuno inizia, di nuovo, a parlare dideicome via per risolvere il problema. Ragionamento derivato: “All’acqua bisogna dare un prezzo ed affidarsi al mercato”. Che poi “il mercato”, fallendo clamorosamente nel prezzare le esternalità negative ambientali, abbia contribuito a portarci nel pieno di una crisi climatica viene dimenticato. Nel 2011 l’ingresso dei privati anche nell’acqua fu rifiutato dalla popolazione che, anche su questo, si espresse tramite referendum. Non va dimenticato che nella lettera inviata al governo italiano nel 2011 il presidente della Banca centrale europea Jean ...

