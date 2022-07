Come vanno all’estero le serie italiane di Netflix? Male! (Di venerdì 8 luglio 2022) Fedelta' Le OTT ti spalancano il mondo, tutto e subito. Se si considera che solo Netflix è attivo in 190 paesi, contando oltre 220 milioni di abbonati, si capisce quanto sia ghiotta tale vetrina per le produzioni e i volti nostrani. Anche per questo motivo negli ultimi anni, abbiamo visto “attori snobettini” accettare ruoli minori pur di abbracciare il “progetto mondiale” e altri sbandierare il debutto internazionale. Sogni di gloria che tali sono rimasti. Analizzando quel che è accaduto sulla piattaforma leader mondiale, il prodotto italiano è rimasto italiano. Anzi, per la verità in molti casi, ha attecchito a stento pure sul suolo tricolore. Dai dati di Netflix (qui i punti di forza e debolezza) dell’ultimo anno che – attenzione – rivelano il numero di ingressi nelle top 10 settimanali ma non i dati di visione, la fiction ad aver performato ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 8 luglio 2022) Fedelta' Le OTT ti spalancano il mondo, tutto e subito. Se si considera che soloè attivo in 190 paesi, contando oltre 220 milioni di abbonati, si capisce quanto sia ghiotta tale vetrina per le produzioni e i volti nostrani. Anche per questo motivo negli ultimi anni, abbiamo visto “attori snobettini” accettare ruoli minori pur di abbracciare il “progetto mondiale” e altri sbandierare il debutto internazionale. Sogni di gloria che tali sono rimasti. Analizzando quel che è accaduto sulla piattaforma leader mondiale, il prodotto italiano è rimasto italiano. Anzi, per la verità in molti casi, ha attecchito a stento pure sul suolo tricolore. Dai dati di(qui i punti di forza e debolezza) dell’ultimo anno che – attenzione – rivelano il numero di ingressi nelle top 10 settimanali ma non i dati di visione, la fiction ad aver performato ...

