“Col Monza Berlusconi conquista ciò che ha sempre inseguito, il consenso e l’amore indiscriminato” (Di venerdì 8 luglio 2022) “Non si esce vivi dagli anni Ottanta, cantavano gli Afterhours. Ma solo perché sottostimavano Silvio Berlusconi”. Lo scrive, su La Stampa, Luca Bottura, in un pezzo dedicato al Monza di Berlusconi e Galliani. Parlando del Cavaliere, scrive: “Sospeso tra palco e realtà, nel suo mondo a colori in cui salire al Quirinale o in Serie A hanno la stessa valenza: un monumento in vita, naturalmente equestre, e la prosecuzione di un’epopea infinita”. “La parabola del Monza calcio ha qualcosa di surreale e bellissimo“. “Così, assistiamo a questo clone in minore del Milan con una specie di sorriso. Quasi lo tifiamo. Seguiamo ogni colpo di mercato come al luna park, come se fossimo ancora ai tempi in cui Canale 5 trasmetteva il Mundialito violando le leggi vigenti. Commentato da un cronista svizzero. Chiudiamo gli occhi, sentiamo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 luglio 2022) “Non si esce vivi dagli anni Ottanta, cantavano gli Afterhours. Ma solo perché sottostimavano Silvio”. Lo scrive, su La Stampa, Luca Bottura, in un pezzo dedicato aldie Galliani. Parlando del Cavaliere, scrive: “Sospeso tra palco e realtà, nel suo mondo a colori in cui salire al Quirinale o in Serie A hanno la stessa valenza: un monumento in vita, naturalmente equestre, e la prosecuzione di un’epopea infinita”. “La parabola delcalcio ha qualcosa di surreale e bellissimo“. “Così, assistiamo a questo clone in minore del Milan con una specie di sorriso. Quasi lo tifiamo. Seguiamo ogni colpo di mercato come al luna park, come se fossimo ancora ai tempi in cui Canale 5 trasmetteva il Mundialito violando le leggi vigenti. Commentato da un cronista svizzero. Chiudiamo gli occhi, sentiamo ...

