Clizia Incorvaia, torna sui social: “Abbiamo contratto il Covid” (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo giorni di assenza dai social, Clizia Incorvaia è tornata e ha spiegato il motivo del suo silenzio. La modella e il compagno, Paolo Ciavarro, sono risultati positivi al Covid. “Abbiamo contratto il Covid” – A distanza di non troppi mesi dalla prima volta, la Incorvaia ha nuovamente contratto il Covid. Durante la sua seconda gravidanza, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo giorni di assenza daita e ha spiegato il motivo del suo silenzio. La modella e il compagno, Paolo Ciavarro, sono risultati positivi al. “il” – A distanza di non troppi mesi dalla prima volta, laha nuovamenteil. Durante la sua seconda gravidanza, L'articolo

