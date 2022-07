Clizia Incorvaia lontana dai figli | ha di nuovo il Covid | “Mi mancano i vostri sorrisi”

Leggi su dilei

(Di venerdì 8 luglio 2022) Queste calde settimane d’estate portano con loro una brutta notizia: molte persone stanno affrontando una nuova ondata di, e tra queste c’è anche. L’influencer aveva già contratto il virus pochi mesi fa, quando era ancora in dolce attesa, ma questo non l’ha protetta dal cadere nuovamente vittima della malattia. E stavolta non può restare vicina ai suoi bimbi, che per fortuna sono risultati negativi., il messaggio d’amore per iCosa c’è di più difficile per una mamma, se non essere separata (anche se solo per qualche giorno) dai suoi bambini?sta vivendo proprio ora la sofferenza per il distacco da Nina e dal piccolo Gabriele, visto che è costretta all’isolamento dopo aver scoperto di essere ...