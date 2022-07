Classifica Giro d’Italia Donne 2022, ottava tappa: Marta Cavalli seconda! Van Vleuten rafforza la maglia rosa (Di venerdì 8 luglio 2022) Annemiek Van Veluten ha vinto l’ottava tappa del Giro d’Italia femminile 2022. L’olandese si è imposta in una delle frazioni più dure di questa edizione, giganteggiando in montagna e conquistando il secondo successo parziale nella Corsa rosa. Un trionfo totale in maglia rosa sul traguardo di Aldeno, grazie al quale ha rafforzato il primo posto in Classifica generale e ha messo un’ulteriore ipoteca sulla conquista del trofeo. Marta Cavalli si è distinta, ha pedalato con grande verve e personalità, concludendo in seconda posizione a 58 secondi di distacco da Van Vleuten. Va segnalato che l’olandese è caduta lungo la discesa conclusiva, ma non si è fatta nulla e ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Annemiek Van Veluten ha vinto l’delfemminile. L’olandese si è imposta in una delle frazioni più dure di questa edizione, giganteggiando in montagna e conquistando il secondo successo parziale nella Corsa. Un trionfo totale insul traguardo di Aldeno, grazie al quale hato il primo posto ingenerale e ha messo un’ulteriore ipoteca sulla conquista del trofeo.si è distinta, ha pedalato con grande verve e personalità, concludendo in seconda posizione a 58 secondi di distacco da Van. Va segnalato che l’olandese è caduta lungo la discesa conclusiva, ma non si è fatta nulla e ha ...

