Clamoroso Monza, Galliani telefona anche a Suarez: le ultime (Di venerdì 8 luglio 2022) . L’ad dei brianzoli scatenato Ormai non è un mistero che il Monza stia cercando un colpo ad effetto per il proprio attacco. Dopo aver contattato Icardi, Dybala e Cavani i brianzoli ci starebbero provando anche per Suarez. Secondo Alfredo Pedullà sarebbe stato lo stesso Galliani a telefonare al Pistolero per formulare un’offerta molto importante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) . L’ad dei brianzoli scatenato Ormai non è un mistero che ilstia cercando un colpo ad effetto per il proprio attacco. Dopo aver contattato Icardi, Dybala e Cavani i brianzoli ci starebbero provandoper. Secondo Alfredo Pedullà sarebbe stato lo stessore al Pistolero per formulare un’offerta molto importante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

berulava_ : @Ern4Pel Anche il Monza sta facendo un mercato clamoroso. Intanto Pinto sta dormendo. - saltandpepper90 : CLAMOROSO ?? Il neopromosso #Monza fa sul serio per #Icardi 5m l'anno la proposta con la promessa di fare Wanda N… - Bertolca10 : Sarebbe clamoroso, ma il Monza del Condor e di Berlusconi vuole #Dzeko. Tante suggestioni per l'attacco brianzolo.… - StadioSport : Calciomercato, clamoroso Monza: presi anche Sensi e Pessina dopo Carboni e Cragno: Calciomercato, Monza inarrestabi… - MaveMonkey : Giuro che sono arrivato ad un punto in cui leggo le notizie di #Dybala sorridendo ad ognuna di esse. “Quasi fatta c… -