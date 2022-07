Cina-Russia. Incontri del terzo tipo nelle acque del Giappone (Di venerdì 8 luglio 2022) Una nave da intelligence russa ha navigato lungo le acque contigue all’isola di Okinotori (la più meridionale dell’arcipelago nipponico), mercoledì 7 luglio. Durante la notte di martedì, altre tre navi russe (il cacciatorpediniere “Marshal Shaposhnikov”, la corvetta “Gremyashchiy” e la nave da supporto “Pechanca”) hanno invece navigato verso sud dallo stretto di Tsushima, che si trova tra l’isola principale occidentale di Kyushu e la penisola coreana, fino al Mar Cinese Orientale. Due giorni prima, lunedì 4 luglio, la corvetta Gremyashchiy è entrata nella zona contigua alle acque delle Senkaku, isolotti disabitati amministrati dal Giappone. Ha navigato per circa un’ora tra gli scogli di Kuba e Taisho: una quarantina di minuti prima le forze di autodifesa Giapponese avevano segnalato la presenza di un’imbarcazione ... Leggi su formiche (Di venerdì 8 luglio 2022) Una nave da intelligence russa ha navigato lungo lecontigue all’isola di Okinotori (la più meridionale dell’arcipelago nipponico), mercoledì 7 luglio. Durante la notte di martedì, altre tre navi russe (il cacciatorpediniere “Marshal Shaposhnikov”, la corvetta “Gremyashchiy” e la nave da supporto “Pechanca”) hanno invece navigato verso sud dallo stretto di Tsushima, che si trova tra l’isola principale occidentale di Kyushu e la penisola coreana, fino al Mar Cinese Orientale. Due giorni prima, lunedì 4 luglio, la corvetta Gremyashchiy è entrata nella zona contigua alledelle Senkaku, isolotti disabitati amministrati dal. Ha navigato per circa un’ora tra gli scogli di Kuba e Taisho: una quarantina di minuti prima le forze di autodifesase avevano segnalato la presenza di un’imbarcazione ...

Pubblicità

christianrocca : It’s the economy, tovarich La disfatta in Ucraina e la tragedia economica della Russia Di @GiovanniCagnol1… - Linkiesta : La disfatta in #Ucraina e la tragedia economica della #Russia Con le sanzioni, la progressiva indipendenza dal gas… - AngeloCiocca : L'UE ha deciso: dal 2035 stop auto diesel e benzina. Cosegnamo le nostre industrie alla Cina, da cui, come dico già… - kattolikamente : Russia, Iran e Cina, faranno esercitazioni militari in Venezuela ad agosto. Speriamo che arrivino a farle in Messic… - JackRya27121132 : @ale_dibattista Guardi, non sono per niente d’accordo con lei. Quello lo sta facendo la Cina per creare nuove vie c… -