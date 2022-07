Cina, la gente protesta e il governo si rimangia l’obbligo di vaccino (Di venerdì 8 luglio 2022) Di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Crediamo valga assolutamente la pena di tradurre il reportage di Bloomberg su quello che succede in Cina con i vaccini. “Meno di due giorni dopo che il governo di Pechino aveva annunciato che avrebbe lanciato il primo obbligo di vacCinazione della Cina, le autorità hanno cancellato questa misura in una rara concessione alle critiche ricevute dai cittadini cinesi. l’obbligo di vacCinazione, annunciato mercoledì e destinata ad entrare in vigore l’11 luglio, avrebbe limitato l’ingresso a luoghi pubblici come cinema, musei e teatri solo alle persone vacCinate e richiederebbe ai lavoratori di determinate professioni di vacCinarsi. Ma il rifiuto da parte della cittadinanza è stato rapido, con molti cinesi che si sono ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 8 luglio 2022) Di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi Crediamo valga assolutamente la pena di tradurre il reportage di Bloomberg su quello che succede incon i vaccini. “Meno di due giorni dopo che ildi Pechino aveva annunciato che avrebbe lanciato il primo obbligo di vaczione della, le autorità hanno cancellato questa misura in una rara concessione alle critiche ricevute dai cittadini cinesi.di vaczione, annunciato mercoledì e destinata ad entrare in vigore l’11 luglio, avrebbe limitato l’ingresso a luoghi pubblici come cinema, musei e teatri solo alle persone vacte e richiederebbe ai lavoratori di determinate professioni di vacrsi. Ma il rifiuto da parte della cittadinanza è stato rapido, con molti cinesi che si sono ...

