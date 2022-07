Cicogna in casa Berlusconi, proprio lei rimasta incinta: mostra il pancione (Di venerdì 8 luglio 2022) Che gioia in casa Berlusconi! proprio lei è rimasta incinta e si mostra finalmente con il pancione. Arrivano le foto che fanno brillare gli occhi dei fan. Emozione grandissima! Cicogna in casa Berlusconi – Cicogna in arrivo in casa Berlusconi: lei è in dolce attesa e ora non si nasconde più. Il suo pancione in bella vista fa emozionare tutti. Che lieta notizia! I Berlusconi tornano nuovamente ad essere protagonisti di gossip e pettegolezzi: proprio lei è rimasta incinta e presto diventerà mamma. Il cuore dei fan è colmo di gioia. La famiglia dell’ex premier Silvio ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 8 luglio 2022) Che gioia inlei èe sifinalmente con il. Arrivano le foto che fanno brillare gli occhi dei fan. Emozione grandissima!inin arrivo in: lei è in dolce attesa e ora non si nasconde più. Il suoin bella vista fa emozionare tutti. Che lieta notizia! Itornano nuovamente ad essere protagonisti di gossip e pettegolezzi:lei èe presto diventerà mamma. Il cuore dei fan è colmo di gioia. La famiglia dell’ex premier Silvio ...

Iupiter8 : @fammemagna @PBerizzi AhahhahahahhahahahhahahahhahahahhahahhahahHh per fortuna so io che non ho capito un cazzo scu… - positanonews : #Auguri #Copertina #FioccoRosa Fiocco rosa a Praiano: arriva la cicogna per la seconda volta in casa Ramino - EcoAltoMolise : Fiocco azzurro in casa Latino-Porfilio, la cicogna porta il piccolo Lorenzo -