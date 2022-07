Ciclismo su pista, l’Italia vince in Nations Cup con il quartetto. Milan trascina gli azzurri a Cali (Di venerdì 8 luglio 2022) A Cali (Colombia) si è aperta la terza tappa della Nations Cup di Ciclismo su pista. l’Italia ha trionfato con il quartetto maschile, impostosi in maniera autorevole nell’inseguimento a squadre: Jonathan Milan, Liam Bertazzo, Francesco Lamon e Michele Scartezzini hanno concluso con il tempo di 3:55.081, surclassando la Cina (3:57.810) nell’atto conclusivo. La formazione dei Campioni Olimpici e Campioni del Mondo era priva del fuoriclasse Filippo Ganna (impegnato al Tour de France). Jonathan Milan era al rientro dopo un periodo di stop e ha saputo mettersi prontamente in luce, come ha sottolineato il CT Marco Villa: “Il ragazzo è recuperato e ora guardiamo ai prossimi impegni, in particolare al Mondiale di St Quentin, in Francia, e prima al passaggio ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) A(Colombia) si è aperta la terza tappa dellaCup disuha trionfato con ilmaschile, impostosi in maniera autorevole nell’inseguimento a squadre: Jonathan, Liam Bertazzo, Francesco Lamon e Michele Scartezzini hanno concluso con il tempo di 3:55.081, surclassando la Cina (3:57.810) nell’atto conclusivo. La formazione dei Campioni Olimpici e Campioni del Mondo era priva del fuoriclasse Filippo Ganna (impegnato al Tour de France). Jonathanera al rientro dopo un periodo di stop e ha saputo mettersi prontamente in luce, come ha sottolineato il CT Marco Villa: “Il ragazzo è recuperato e ora guardiamo ai prossimi impegni, in particolare al Mondiale di St Quentin, in Francia, e prima al passaggio ...

