Chris Hemsworth mostra il Lato B nel film Marvel Thor | Love and Thunder

Pubblicità

Novella_2000 : Chris Hemsworth rimane completamente nudo nel nuovo film di Thor: la foto del Lato B - awkgvrl : RT @gioxilomb: NO SCUSATE MA LA FIGLIA DI GORR NEL FILM ERA INTERPRETATA DALLA FIGLIA DI CHRIS HEMSWORTH PIANGO ERANO TROPPO CARINI LEI E T… - POPCORNTVit : 'Furiosa': Chris Hemsworth irriconoscibile nel prequel di 'Mad Max': la foto - imnikkiheat : RT @gioxilomb: NO SCUSATE MA LA FIGLIA DI GORR NEL FILM ERA INTERPRETATA DALLA FIGLIA DI CHRIS HEMSWORTH PIANGO ERANO TROPPO CARINI LEI E T… - sieteporacci : RT @gioxilomb: NO SCUSATE MA LA FIGLIA DI GORR NEL FILM ERA INTERPRETATA DALLA FIGLIA DI CHRIS HEMSWORTH PIANGO ERANO TROPPO CARINI LEI E T… -

Il film è in sala dal 6 luglio e vedetornare nei panni di Thor Odinson . L'attore australiano ha dichiarato anche che il cattivo di Bale è uno dei suoi personaggi preferiti dell'...Undici anni faha indossato per la prima volta al cinema armatura e martello , ma all'epoca aveva uno stampo shakespeariano, degno del suo regista, Kenneth Branagh. Con il passare del ...Natalie Portman e Taika Waititi per Thor - Love And Thunder: « Un film che metterà in dubbio la vostra fede» «Credo che sia un tipo di approccio davvero radicale, mettere ...Thor 5 3 si farà Tutte le news su uscita, cast, trama, streaming del potenziale sequel con Chris Hemsworth. Ora che Thor Love and Thunder ha debuttato al cinema, in molti si chiedono già se Thor 5 si ...