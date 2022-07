Chiesto il processo per il tifoso che palpeggiò in diretta la giornalista Greta Beccaglia (Di venerdì 8 luglio 2022) Andrea Serrani, il “tifoso” che la sera del 27 novembre scorso palpeggiò la giornalista Greta Beccaglia mentre si trovava in collegamento con lo studio dell’emittente Toscana Tv, rischia il processo: la procura di Firenze, che indaga sul caso, ha Chiesto per lui il rinvio a giudizio. La 27enne, che rimase sconvolta dal comportamento dell’uomo, portato avanti davanti alle telecamere noncurante del fatto di essere in diretta e circondato da altre persone, ha annunciato tramite il suo avvocato Leonardo Masi che si costituirà parte civile dovesse esserci il processo. “Non te la prendere” Le molestie, sì perché queste lo sono anche se per alcuni a quanto pare “non abbastanza gravi” si combattono perseguendole e non sminuendole o stando ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Andrea Serrani, il “” che la sera del 27 novembre scorsolamentre si trovava in collegamento con lo studio dell’emittente Toscana Tv, rischia il: la procura di Firenze, che indaga sul caso, haper lui il rinvio a giudizio. La 27enne, che rimase sconvolta dal comportamento dell’uomo, portato avanti davanti alle telecamere noncurante del fatto di essere ine circondato da altre persone, ha annunciato tramite il suo avvocato Leonardo Masi che si costituirà parte civile dovesse esserci il. “Non te la prendere” Le molestie, sì perché queste lo sono anche se per alcuni a quanto pare “non abbastanza gravi” si combattono perseguendole e non sminuendole o stando ...

