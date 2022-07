Chiara Nasti finisce in una nuova polemica legata alla gravidanza e poi sbotta contro un follower: “Schifoso, poveri rincog*ioniti” (Di venerdì 8 luglio 2022) Chiara Nasti nuovamente nell’occhio del ciclone e questa volta per i suoi look niente affatto premaman secondo una parte del popolo web. L’influencer, incinta di un maschietto, è stata bersagliata dalle critiche per vestire in modo molto audace e attillato in gravidanza. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ama, come tante altri personaggi del mondo dello spettacolo – vedi Rihanna – sfoggiare il suo pancione, mettendolo sempre in bella vista con top cortissimi e abiti molto stretch, secondo alcuni anche poco confortevoli. Di recente molti suoi follower hanno commentato una foto in cui indossa un jeans a vita bassa. In particolare un utente l’ha stuzzicata facendole presente che i jeans premaman li vende anche H&M: Esistono i jeans premaman lo sai? Su HM a 29.90 La Nasti non ci ha ... Leggi su isaechia (Di venerdì 8 luglio 2022)mente nell’occhio del ciclone e questa volta per i suoi look niente affatto premaman secondo una parte del popolo web. L’influencer, incinta di un maschietto, è stata bersagliata dalle critiche per vestire in modo molto audace e attillato in. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ama, come tante altri personaggi del mondo dello spettacolo – vedi Rihanna – sfoggiare il suo pancione, mettendolo sempre in bella vista con top cortissimi e abiti molto stretch, secondo alcuni anche poco confortevoli. Di recente molti suoihanno commentato una foto in cui indossa un jeans a vita bassa. In particolare un utente l’ha stuzzicata facendole presente che i jeans premaman li vende anche H&M: Esistono i jeans premaman lo sai? Su HM a 29.90 Lanon ci ha ...

