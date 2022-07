Chi è Tetsuya Yamagami, l'ex militare che ha sparato a Shinzo Abe (Di venerdì 8 luglio 2022) Yamagami Tetsuya, l'attentatore di Shinzo Abe, ha dichiarato di essere insoddisfatto dell'ex premier, e che "voleva ucciderlo". Lo riferisce la polizia di Nara, la città del Giappone occidentale, ... Leggi su globalist (Di venerdì 8 luglio 2022), l'attentatore diAbe, ha dichiarato di essere insoddisfatto dell'ex premier, e che "voleva ucciderlo". Lo riferisce la polizia di Nara, la città del Giappone occidentale, ...

Pubblicità

repubblica : Attentato in Giappone: chi e Tetsuya Yamagami, l'aggressore di Abe [di Gianluca Di Feo] - jamileamine : RT @repubblica: Attentato in Giappone: chi e Tetsuya Yamagami, l'aggressore di Abe [di Gianluca Di Feo] - ilariadipiazza : RT @repubblica: Attentato in Giappone: chi e Tetsuya Yamagami, l'aggressore di Abe [di Gianluca Di Feo] - raspa90 : RT @repubblica: Attentato in Giappone: chi e Tetsuya Yamagami, l'aggressore di Abe [di Gianluca Di Feo] - globalistIT : -