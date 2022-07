Chi è Tetsuya Yamagami | l’attentatore dell’ex premier Shinzo Abe | perché ha sparato e che arma ha usato

(Di venerdì 8 luglio 2022) Chi è, l’ex militare arrestato in Giappone dopo essere stato identificato comeAbe. Il politico è morto in ospedale a distanza di alcune ore dall’aggressione. Chi èAbe: chehaSi chiamae ha 42 anni l’uomo che hae ucciso l’exgiapponeseAbe, 67 anni, durante un comizio elettorale del Partito Liberal Giapponese a sostegno di un candidato in attesa delle elezioni per la Camera alta che si terranno domenica 10 ...

repubblica : Attentato in Giappone: chi e Tetsuya Yamagami, l'aggressore di Abe [di Gianluca Di Feo] - eccapecca : Chi è #TetsuyaYamagami, l’ex militare che ha sparato a #Shinzo Abe, uccidendolo #ShinzoAbe - carlokarl : RT @IlPrimatoN: La polizia giapponese ha arrestato e sta interrogando Tamagami Tetsuya, l’uomo che ha sparato a #ShinzoAbe - SkyTG24 : Chi è Tetsuya Yamagami, l'attentatore che ha assassinato Shinzo Abe - ilbaro_67 : RT @IlPrimatoN: La polizia giapponese ha arrestato e sta interrogando Tamagami Tetsuya, l’uomo che ha sparato a #ShinzoAbe -

YAMAGAMI, IL PRESUNTO KILLER DI SHINZO ABE Si chiamaYamagami e in questo momento il suo nome è quello più citato in Giappone, appena dietro alla sua vittima: l'ex Premier Shinzo ...... vicino alla stazione Yamatosaidaiji nella città di Nara, sarebbe l'ex militareYamagami, ...è Shinzo Abe Premier per due volte, Abe è stato il primo ministro più longevo del paese . Da ...Ad uccidere l’ex premier del Giappone Shinzo Abe durante un comizio in piazza oggi, 8 luglio 2022, è stato un ex militare che si sarebbe detto scontento dell’operato del politico durante il suo mandat ...Dopo una lotta di circa tre ore si è arreso Shinzo Abe, assassinato nella mattinata italiana da un 41enne manifestante a Nara.