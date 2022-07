Chi è Shinzo Abe, ferito stamattina in un attentato, e perché è l’uomo più importante del Giappone (Di venerdì 8 luglio 2022) Basterebbero due elementi per spiegare la portata storica della figura di Shinzo Abe, gravemente ferito poche ore fa da un attentatore mentre svolgeva un comizio politico a Nara. È stato il primo capo del governo Giapponese nato dopo la guerra (la terribile cesura della storia nipponica) nel 1954; ed è stato il premier di più lunga durata del Giappone democratico dal 2012 al 2020, dopo un breve mandato di un anno nel 2006. Ma è stato anche il leader che ha legato il suo nome a una politica economica, la Abenomics, che è stata l’impronta fondamentale della sua lunga azione di governo. Fondata sull’intreccio tra politica monetaria, fiscale e di sostegno alla crescita economica, la Abenomics ha fatto uscire il Giappone da una difficile e prolungata fase di depressione economica. In ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Basterebbero due elementi per spiegare la portata storica della figura diAbe, gravementepoche ore fa da unre mentre svolgeva un comizio politico a Nara. È stato il primo capo del governose nato dopo la guerra (la terribile cesura della storia nipponica) nel 1954; ed è stato il premier di più lunga durata deldemocratico dal 2012 al 2020, dopo un breve mandato di un anno nel 2006. Ma è stato anche il leader che ha legato il suo nome a una politica economica, la Abenomics, che è stata l’impronta fondamentale della sua lunga azione di governo. Fondata sull’intreccio tra politica monetaria, fiscale e di sostegno alla crescita economica, la Abenomics ha fatto uscire ilda una difficile e prolungata fase di depressione economica. In ...

