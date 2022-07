Chelsea, Ziyech: “Da oggi voglio prendere io le decisioni del mio futuro professionale” (Di venerdì 8 luglio 2022) Il centrocampista marocchino del Chelsea, Hakim Ziyech, avvicinato al Milan negli ultimi giorni, ha voluto mandare un messaggio chiaro sul suo profilo Instagram, annunciando di voler avere il controllo su tutte le sue trattative. Ecco la traduzione delle sue parole: “Ho raggiunto un punto nella mia vita in cui sento che sia il momento giusto per me per prendere il pieno controllo del mio futuro professionale. voglio che le trattative e le decisioni della mia carriera siano fatte da me. Quindi, guardando avanti, io insieme al mio team, insieme ai miei rappresentanti legali, gestiremo il lato business delle cose. Gli interessi professionali saranno diretti alle info di contatto nella mia bio. Rimango incredibilmente grato per il vostro continuo ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Il centrocampista marocchino del, Hakim, avvicinato al Milan negli ultimi giorni, ha voluto mandare un messaggio chiaro sul suo profilo Instagram, annunciando di voler avere il controllo su tutte le sue trattative. Ecco la traduzione delle sue parole: “Ho raggiunto un punto nella mia vita in cui sento che sia il momento giusto per me peril pieno controllo del mioche le trattative e ledella mia carriera siano fatte da me. Quindi, guardando avanti, io insieme al mio team, insieme ai miei rappresentanti legali, gestiremo il lato business delle cose. Gli interessi professionali saranno diretti alle info di contatto nella mia bio. Rimango incredibilmente grato per il vostro continuo ...

