Che soddisfazione per Antonella Clerici: domani sera torna The Voice Senior (Di venerdì 8 luglio 2022) In attesa della terza edizione e di scoprire i nomi di vecchi e nuovi giudici Antonella Clerici annuncia il ritorno di The Voice Senior 2. La seconda edizione torna in tv e andrà in onda domani sera 9 luglio 2022 ovviamente su Rai 1. Il sabato sera estivo aveva bisogno di uno show, di emozioni, di canzoni e la scelta è caduta su Antonella Clerici, sulla seconda stagione già vista di The Voice Senior. Otto puntate in compagnia di cantanti pronti ad emozionare chi ha visto il loro percorso in tv e chi non ha mai seguito il talent show della Clerici dedicato a chi non è più giovanissimo. Concorrenti over 60, tra le voci più belle d’Italia e le storie di una vita da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 8 luglio 2022) In attesa della terza edizione e di scoprire i nomi di vecchi e nuovi giudiciannuncia il ritorno di The2. La seconda edizionein tv e andrà in onda9 luglio 2022 ovviamente su Rai 1. Il sabatoestivo aveva bisogno di uno show, di emozioni, di canzoni e la scelta è caduta su, sulla seconda stagione già vista di The. Otto puntate in compagnia di cantanti pronti ad emozionare chi ha visto il loro percorso in tv e chi non ha mai seguito il talent show delladedicato a chi non è più giovanissimo. Concorrenti over 60, tra le voci più belle d’Italia e le storie di una vita da ...

