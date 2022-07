Centoventi piante di cannabis e armi | arrestato dalla Guardia di Finanza

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTorre Annunziata (Na) – Aveva trasformato un appezzamento di terreno posto all’interno di anello boschivo in una folta coltivazione di marijuana, dove i finanzieri hanno trovato e sequestrato 1.200diindica, oltre ad, munizioni e droga già confezionata: per questo motivo un giovane di 22 anni, con precedenti specifici, è stato. A effettuare l’operazione, in un’area del Napoletano compresa tra Torre Annunziata e Trecase, sono stati gli uomini del comando provinciale e del reparto operativo Aeronavale delladidi Napoli. La scoperta nello specifico è stata fatta dai finanzieri del gruppo di Torre Annunziata, grazie alle apparecchiature dell’innovativo elicottero PH-139D in uso alla sezione aerea di Napoli che, ...