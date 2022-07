Centinaio: decreto promuove legame fra Made in Italy e territori (Di venerdì 8 luglio 2022) Unesco, Centinaio: Pubblicato decreto che stanzia risorse per promuovere un sempre maggior legame fra Made in Italy e territori – “Grazie a questo decreto mettiamo a disposizione risorse che aiuteranno a sostenere e promuovere l’iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari e agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell’Unesco e salvaguardare gli elementi già iscritti”. Con queste parole il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio (nella foto), commenta la pubblicazione del decreto direttoriale n.305202 che determina criteri e modalità per la concessione di contributi per la valorizzazione internazionale ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 8 luglio 2022) Unesco,: Pubblicatoche stanzia risorse perre un sempre maggiorfrain– “Grazie a questomettiamo a disposizione risorse che aiuteranno a sostenere ere l’iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari e agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell’Unesco e salvaguardare gli elementi già iscritti”. Con queste parole il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco(nella foto), commenta la pubblicazione deldirettoriale n.305202 che determina criteri e modalità per la concessione di contributi per la valorizzazione internazionale ...

Pubblicità

lorenzobenocci : RT @AgriculturaIT: Unesco, @giamma71 : Pubblicato decreto che stanzia risorse per promuovere un sempre maggior legame fra Made in Italy e t… - Agricolae1 : #Unesco, @giamma71 (@Mipaaf_): Pubblicato decreto che stanzia risorse per promuovere un sempre maggior legame fra… - AgriculturaIT : Unesco, @giamma71 : Pubblicato decreto che stanzia risorse per promuovere un sempre maggior legame fra Made in Ital… - clabellocchi : RT @giamma71: Vino. Centinaio (Mipaaf): Pubblicato decreto direttoriale per assegnare contributi per 25 mln. Al via fase operativa per sost… - WineNewsIt : #Vino, ecco il decreto che sblocca 25 milioni di euro per i #consorzi, per promuovere #vini #Dop e #Igp. #Centinaio… -