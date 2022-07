C'è "Avatar 2" e anche il nuovo film di David O. Russell, quello del "Lato positivo" (Di venerdì 8 luglio 2022) Mentre Thor: Love and Thunder – uscito mercoledì 6 luglio – sta catalizzando l’attenzione del pubblico di cinecomic, Disney illustra la line-up dei film che arriveranno nei prossimi mesi, precisamente da settembre a dicembre. film per tutte le famiglie e drammi adulti. Si comincia a settembre con Omicidio nel West End, un giallo ambientato a Londra negli anni Cinquanta (nel cast Sam Rokwell e Saoirse Ronan). Poi spazio ad Amsterdam, il nuovo film di David O’ Russel (Il Lato positivo) con Christian Bale e Margot Robbie. Infine si chiude con le avventure colorate di Strange World, di Wakanda Forever e di Avatar: la via dell’acqua. Da vedere avendo fatto il ripasso del titolo del 2009, che torna nelle sale. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 8 luglio 2022) Mentre Thor: Love and Thunder – uscito mercoledì 6 luglio – sta catalizzando l’attenzione del pubblico di cinecomic, Disney illustra la line-up deiche arriveranno nei prossimi mesi, precisamente da settembre a dicembre.per tutte le famiglie e drammi adulti. Si comincia a settembre con Omicidio nel West End, un giallo ambientato a Londra negli anni Cinquanta (nel cast Sam Rokwell e Saoirse Ronan). Poi spazio ad Amsterdam, ildiO’ Russel (Il) con Christian Bale e Margot Robbie. Infine si chiude con le avventure colorate di Strange World, di Wakanda Forever e di: la via dell’acqua. Da vedere avendo fatto il ripasso del titolo del 2009, che torna nelle sale. ...

