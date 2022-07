Caso Montante: sconto di pena per ex Presidente industriali siciliani, condannato a otto anni (Di venerdì 8 luglio 2022) Caltanissetta, 8 lug. (Adnkronos) - sconto di pena per Antonello Montante, l'ex Presidente degli industriali siciliani, ritenuto a capo di un sistema di spionaggio. La Corte d'Appello di Caltanissetta dopo 8 ore di Camera di consiglio ha emesso il verdetto: Montante è stato condannato a otto anni, mentre lo scorso 15 gennaio l'accusa aveva chiesto 11 anni e 4 mesi di carcere. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Caltanissetta, 8 lug. (Adnkronos) -diper Antonello, l'exdegli, ritenuto a capo di un sistema di spionaggio. La Corte d'Appello di Caltanissetta dopo 8 ore di Camera di consiglio ha emesso il verdetto:è stato, mentre lo scorso 15 gennaio l'accusa aveva chiesto 11e 4 mesi di carcere.

Pubblicità

DavideTedesco74 : RT @pinofinocchiaro: Caso Montante, Corte appello si ritira in Camera di consiglio: 'Sentenza prevista nel pomeriggio' - pinofinocchiaro : Caso Montante, Corte appello si ritira in Camera di consiglio: 'Sentenza prevista nel pomeriggio' - StraNotizie : Caso Montante, Corte appello si ritira in Camera di consiglio: 'Sentenza prevista nel pomeriggio'… - zazoomblog : Caso Montante Morra a Caltanissetta per sentenza appello - #Montante #Morra #Caltanissetta - zazoomblog : Caso Montante Morra a Caltanissetta per sentenza appello - #Montante #Morra #Caltanissetta -