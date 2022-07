Caso Montante | Morra a Caltanissetta per sentenza appello

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 8 luglio 2022) Oggi è prevista lad'del processo a carico dell`ex presidente degli industriali siciliani Antonio Calogero, imputato per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. La notizia è ricordata dal presidente della commissione parlamentare antimafia, Nicola, che con una nota annuncia la sua visita in Sicilia."Sarò a- spiega il senatore - aspettando ladiper segnalare la rilevanza della questionein funzione anche della condanna, pesante, comminata in primo grado". La Procura nel dibattimento di secondo grado - si aggiunge - "ha chiesto una pena inferiore rispetto a quella sentenziata in primo grado, ma risulta decisiva non solo la durata dell`eventuale pena cui ...