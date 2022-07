Caso Greta Beccaglia, chiesto rinvio a giudizio per Andrea Serrani (Di venerdì 8 luglio 2022) L’uomo molestò in diretta la giornalista È stato chiesto, dalla procura di Firenze, il rinvio a giudizio per Andrea Serrani. L’uomo è reo di aver molestato in diretta tv la giornalista Greta Beccaglia. Nonostante le scuse, la Beccaglia aveva subito denunciato la cosa ed è andata avanti a livello legale. I fatti risalgono al 27 novembre 2021, quando la giornalista era inviata fuori dallo stadio per Empoli – Fiorentina. Per Serrani, che fa il ristoratore nelle Marche, è stato così chiesto il rinvio a giudizio con il suo gesto, una pacca sul fondoschiena ritenuto qualcosa di più di un semplice scherzo. Greta Beccaglia, giornalista toscana di 27 anni, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 8 luglio 2022) L’uomo molestò in diretta la giornalista È stato, dalla procura di Firenze, ilper. L’uomo è reo di aver molestato in diretta tv la giornalista. Nonostante le scuse, laaveva subito denunciato la cosa ed è andata avanti a livello legale. I fatti risalgono al 27 novembre 2021, quando la giornalista era inviata fuori dallo stadio per Empoli – Fiorentina. Per, che fa il ristoratore nelle Marche, è stato cosìilcon il suo gesto, una pacca sul fondoschiena ritenuto qualcosa di più di un semplice scherzo., giornalista toscana di 27 anni, ...

