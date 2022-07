Cashback, il Governo Draghi ha deciso: i soldi stanno per arrivare (Di venerdì 8 luglio 2022) . Accelerata importante per dare un sostegno ai consumatori Un anno fa di questi tempi gli italiani si facevano i conti in tasca e scoprivano di essere un po’ più ricchi. Intendiamoci, quello che è derivato dal Cashback di Stato e dal SuperCashback rischia di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) . Accelerata importante per dare un sostegno ai consumatori Un anno fa di questi tempi gli italiani si facevano i conti in tasca e scoprivano di essere un po’ più ricchi. Intendiamoci, quello che è derivato daldi Stato e dal Superrischia di L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

mariamacina : Conte consegna un documento con nove richieste “entro luglio”. C’è anche il cashback e il salario minimo. In dodic… - Max_SwimBikeRun : @dellorco85 Al governo ha fatto le due porcate mega galattiche con il superbonus e cashback. Mentre per il salario… - stagirita118 : L'eterno BOOM dei 3Stellati. 'Il Super Bonus non si tocca', 'Bisogna reintrodurre il cashback', 'Discontinuità', 'L… - Mirarch3 : RT @AlbertoLela: RDC , salario minimo, decreto dignità, aiuti a famiglie e imprese, transizione ecologica, 110%, cashback fiscale, interven… - BomprezziMarco : RT @AlbertoLela: RDC , salario minimo, decreto dignità, aiuti a famiglie e imprese, transizione ecologica, 110%, cashback fiscale, interven… -