Cartelle esattoriali, novità rateizzazione nel Decreto Aiuti: cosa cambia (Di venerdì 8 luglio 2022) Presto sarà più semplice richiedere la rateizzazione delle Cartelle esattoriali. Un emendamento approvato in sede di conversione del Decreto Aiuti (Decreto-legge 17 maggio 2022, numero 50) prevede infatti il raddoppio del limite di debito al di sotto del quale non occorre dimostrare la difficoltà del debitore per chiedere la rateizzazione a 72 rate, che passa da 60 a 120mila euro. Inoltre, passa da 5 a 8 il numero di rate non pagate dopo le quali si decade dal piano di rateizzazione, ma il carico non potrà essere di nuovo rateizzato. La decadenza dalla rateazione che interessa uno o più carichi non andrà a precludere al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 8 luglio 2022) Presto sarà più semplice richiedere ladelle. Un emendamento approvato in sede di conversione del-legge 17 maggio 2022, numero 50) prevede infatti il raddoppio del limite di debito al di sotto del quale non occorre dimostrare la difficoltà del debitore per chiedere laa 72 rate, che passa da 60 a 120mila euro. Inoltre, passa da 5 a 8 il numero di rate non pagate dopo le quali si decade dal piano di, ma il carico non potrà essere di nuovo rateizzato. La decadenza dalla rateazione che interessa uno o più carichi non andrà a precludere al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la ...

