Carlo Conti sceglie il Sud Italia per le sue vacanze: ecco dove è stato beccato il conduttore (Di venerdì 8 luglio 2022) Sempre di più sono i vip che scelgono il meridione per passare le loro vacanze. Fra questi, ultimamente, c’ è anche l’amatissimo presentatore televisivo toscano Carlo Conti. ecco dove ha deciso di trascorrere i suoi momenti di meritato riposo L’Italia è universalmente riconosciuta come uno dei luoghi più belli del mondo. Oltre a possedere un patrimonio artistico imparagonabile a quello di qualsiasi altro Paese, ha delle bellezze naturalistiche capaci davvero di togliere il fiato. Gran parte di queste, poi, si trovano nel meridione e i meravigliosi scenari che è possibile trovare nel mezzogiorno d’Italia sono fra i più ambiti per le vacanze di persone comuni e personaggi famosi. Senza nulla togliere alla splendida Toscana o al meraviglioso Trentino, ad ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 8 luglio 2022) Sempre di più sono i vip che scelgono il meridione per passare le loro. Fra questi, ultimamente, c’ è anche l’amatissimo presentatore televisivo toscanoha deciso di trascorrere i suoi momenti di meritato riposo L’è universalmente riconosciuta come uno dei luoghi più belli del mondo. Oltre a possedere un patrimonio artistico imparagonabile a quello di qualsiasi altro Paese, ha delle bellezze naturalistiche capaci davvero di togliere il fiato. Gran parte di queste, poi, si trovano nel meridione e i meravigliosi scenari che è possibile trovare nel mezzogiorno d’sono fra i più ambiti per ledi persone comuni e personaggi famosi. Senza nulla togliere alla splendida Toscana o al meraviglioso Trentino, ad ...

Pubblicità

HoneyDrug2 : @Pink75739315 Articoli dove si dice che non parteciperanno più, ma io non mi fido. Solo Carlo Conti è affidabile - ElisaDiGiacomo : Tale e Quale Show: Carlo Conti avrebbe scartato le sorelle Selassié - Arianna18886149 : Scusate ma alcuni commenti mi fanno troppo ridere ma credete veramente che quei due personaggi abbiano il potere di… - HoneyDrug2 : Comunque credete solo a Carlo Conti Poi più che altro mi dispiacerebbe più per Lulú #jeru - kenjeffy215 : #jeru se è vero peccato per te Carlo conti, avremmo portato tale è quale ad uno share pazzesco -