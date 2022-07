Carlo Conti e la FOTO di spalle che fa discutere: la somiglianza con lui è innegabile (Di venerdì 8 luglio 2022) Il noto conduttore si sta godendo le prime vacanze al mare con la sua famiglia e condivide coi fan alcuni scatti. Una delle FOTO di Carlo Conti mostra l’incredibile somiglianza!… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 8 luglio 2022) Il noto conduttore si sta godendo le prime vacanze al mare con la sua famiglia e condivide coi fan alcuni scatti. Una delledimostra l’incredibile!… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Carlo Conti la esclude, la vip non si dà pace: `Ci tenevo tantissimo!` #carlo #conti #esclude #pace #tenevo… - Mr_Carloman : @veropaci81 Ma quali numeroni perdonami???a Carlo Conti del numero dei tweet che fate sui suoi programmi interessa m… - marti_miy : @giovanna_poppa @taleequaleshow K Kosa frega a Carlo Conti e alla Rai del tuo parere ?? - HoneyDrug2 : @Pink75739315 Articoli dove si dice che non parteciperanno più, ma io non mi fido. Solo Carlo Conti è affidabile - ElisaDiGiacomo : Tale e Quale Show: Carlo Conti avrebbe scartato le sorelle Selassié -