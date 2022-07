Captain America 4 | Julius Onah regista del film con star Anthony Mackie

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 8 luglio 2022)sarà il protagonista del4 e Marvel Studios ha affidato l'incarico di4 ha trovato il suo: saràa occuparsi delcon. Il progetto sarà infatti legato a livello narrativo a quanto mostrato nella serie The Falcon and the Winter Soldier, andata in onda nel 2021 su Disney+.si occuperà di4 dopo aver realizzatocome The Cloverfield Paradox e Luce. La sceneggiatura del ...