Canottaggio, Coppa del Mondo Lucerna: Italia avanti con dieci barche (Di venerdì 8 luglio 2022) Italia avanti con 10 barche dopo la prima giornata di gare a Lucerna (Svizzera) per la terza tappa del circuito di Coppa del Mondo. Sul leggendario Rotsee, l'Italremo accede in finale con il quattro di coppia femminile di Chiara Ondoli, Valentina Iseppi, Alessandra Montesano e Clara Guerra, seconde nella propria batteria alle spalle della Gran Bretagna per appena otto centesimi. In semifinale con il primo e il secondo posto nella medesima qualifica vanno i due doppi Pesi Leggeri maschili, con i bronzi olimpici della specialità a Tokyo 2020 Pietro Willy Ruta e Stefano Oppo che, pur divisi, passano comunque il turno con i rispettivi nuovi compagni, Gabriel Soares per Ruta e Niels Alexander Torre ...

