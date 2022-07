Campania,c’e’ ripresa economica. Fatturato su per 60% imprese (Di venerdì 8 luglio 2022) Il 2021 sembra rappresentare per la Campania un anno di ripresa dopo la pandemia dovuta al covid e il Pnrr va a inserirsi in questa fase. Il Fatturato regionale e’ cresciuto per quasi il 60 per cento delle imprese industriali, con almeno 20 addetti, e piu’ della meta’ delle aziende ha realizzato investimenti in proporzione maggiore rispetto al 2020. Sono i dati contenuti in uno studio sull’economia regionale realizzato da I-Com. L’analisi evidenzia inoltre un incremento del 12,8 per cento delle esportazioni regionali e un aumento dell’occupazione regionale del 1,4 per cento. Un rimbalzo che, tuttavia, si sottolinea, ”va di pari passo con un indebolimento delle aspettative delle imprese per l’attuale congiuntura dovuta alla guerra in Ucraina”: piu’ del 50 per cento delle aziende stima infatti una ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 8 luglio 2022) Il 2021 sembra rappresentare per laun anno didopo la pandemia dovuta al covid e il Pnrr va a inserirsi in questa fase. Ilregionale e’ cresciuto per quasi il 60 per cento delleindustriali, con almeno 20 addetti, e piu’ della meta’ delle aziende ha realizzato investimenti in proporzione maggiore rispetto al 2020. Sono i dati contenuti in uno studio sull’economia regionale realizzato da I-Com. L’analisi evidenzia inoltre un incremento del 12,8 per cento delle esportazioni regionali e un aumento dell’occupazione regionale del 1,4 per cento. Un rimbalzo che, tuttavia, si sottolinea, ”va di pari passo con un indebolimento delle aspettative delleper l’attuale congiuntura dovuta alla guerra in Ucraina”: piu’ del 50 per cento delle aziende stima infatti una ...

