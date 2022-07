Caltanissetta, l'ex presidente di Sicindustria Montante condannato in appello a 8 anni (Di venerdì 8 luglio 2022) La corte d'appello di Caltanissetta ha condannato l'ex presidente di Sicindustria, Antonello Montante, a 8 anni per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. In primo grado aveva avuto 14 anni. Condannate anche alcune altre persone a lui vicine, accusate a vario titolo di corruzione, rivelazione di notizie coperte dal segreto d'ufficio e favoreggiamento. A 5 anni è stato condannato il capo della security di Confindustria Diego Di Simone (il gup gli aveva dato 6 anni e 4 mesi), a 3 anni e 3 mesi il sostituto commissario Marco De Angelis, (4 in primo grado). Assolti il colonnello Gianfranco Ardizzone, ex comandante provinciale della ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 luglio 2022) La corte d'dihal'exdi, Antonello, a 8per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. In primo grado aveva avuto 14. Condannate anche alcune altre persone a lui vicine, accusate a vario titolo di corruzione, rivelazione di notizie coperte dal segreto d'ufficio e favoreggiamento. A 5è statoil capo della security di Confindustria Diego Di Simone (il gup gli aveva dato 6e 4 mesi), a 3e 3 mesi il sostituto commissario Marco De Angelis, (4 in primo grado). Assolti il colonnello Gianfranco Ardizzone, ex comandante provinciale della ...

