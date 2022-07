Calciomercato Serie A LIVE: Mou ha chiesto Dybala, Napoli su Kostic, la Salernitana pensa a Djuricic (Di venerdì 8 luglio 2022) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. VENERDI 8 LUGLIO Calciomercato Napoli, lavori sulla trequarti: si pensa a Kostic (CLICCA QUI)Non solo il Torino, lo svincolato Djuricic sondato anche dalla Salernitana (CLICCA QUI)Mourinho ha un desiderio di mercato, vuole Dybala nella sua nuova Roma (CLICCA QUI) GIOVEDI 7 LUGLIO Il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. VENERDI 8 LUGLIO, lavori sulla trequarti: si(CLICCA QUI)Non solo il Torino, lo svincolatosondato anche dalla(CLICCA QUI)Mourinho ha un desiderio di mercato, vuolenella sua nuova Roma (CLICCA QUI) GIOVEDI 7 LUGLIO Il ...

DiMarzio : #Calciomercato | @TorinoFC_1906, fatta per #Radonjic dal #Marsiglia. Giocatore in partenza per visite e firma ?? - DiMarzio : #Calciomercato | @TorinoFC_1906, in arrivo #Radonjic dall'@OM_Officiel: i dettagli dell'operazione - DiMarzio : #SerieC | #Vicenza, avanza #Rolfino per l’attacco, si continua a trattare per #Stoppa e #Cavion - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, ufficiale la cessione di #Duarte ???? - ferlito_fabio : @Sicerto1919 @chrstnpls01 Assolutamente. Era dai tempi della Serie A di Aliberti che non guardavo più il calciomercato -