Calciomercato Roma, Mourinho ha fatto una richiesta alla società: lo vuole a tutti i costi! (Di venerdì 8 luglio 2022) Il mercato si sta surriscaldando e, nonostante in Italia la disponibilità economica non è elevatissima, come ad esempio in Premier League, tanti giocatori si stanno muovendo. La regina sembra essere, paradossalmente, una neopromossa, ossia il Monza, che con Galliani sta allestendo una squadra incredibile con Sensi, Pessina e Cragno i fiori all'occhiello. Juventus e Inter sono quelle che hanno fatto gli acquisti con più rumore, con Lukaku e Di Maria che vanno a rinforzare le due compagini viste da molti come le più forti del campionato. Tutto in stand-by invece per Milan e Napoli mentre la Roma, dopo Matic, vorrebbe regalare a Mourinho un top player che incendierebbe ancor di più la piazza, già bollente. Paulo Dybala Roma mercatoSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Mourinho ...

