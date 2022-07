Calciomercato Napoli, nuovo nome per la difesa: ha vinto lo Scudetto col Milan (Di venerdì 8 luglio 2022) Il Napoli continua a guardarsi intorno per il Calciomercato, mantenendo alta l’attenzione anche sulla situazione delicata di alcuni rinnovi come quello di Koulibaly. Al momento, sembra per operazioni a centrocampo e in attacco non sembrano poterci essere movimenti prima che venga formalizzata qualche cessione. In difesa, invece, il ds Giuntoli si sta già muovendo per l’acquisto di un difensore centrale utile a coprire il buco lasciato dalla mancata permanenza di Tuanzebe, in attesa di valutare il futuro di Koulibaly per l’eventuale acquisto di un ulteriore centrale ancora. Foto: Getty Images- Alessio Romagnoli Calciomercato Napoli, sondato Romagnoli per la difesa Secondo quanto riporta l’edizione odierna di La Repubblica, il Napoli sarebbe fra i club che ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 8 luglio 2022) Ilcontinua a guardarsi intorno per il, mantenendo alta l’attenzione anche sulla situazione delicata di alcuni rinnovi come quello di Koulibaly. Al momento, sembra per operazioni a centrocampo e in attacco non sembrano poterci essere movimenti prima che venga formalizzata qualche cessione. In, invece, il ds Giuntoli si sta già muovendo per l’acquisto di un difensore centrale utile a coprire il buco lasciato dalla mancata permanenza di Tuanzebe, in attesa di valutare il futuro di Koulibaly per l’eventuale acquisto di un ulteriore centrale ancora. Foto: Getty Images- Alessio Romagnoli, sondato Romagnoli per laSecondo quanto riporta l’edizione odierna di La Repubblica, ilsarebbe fra i club che ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Napoli, tutto ruota intorno a Osimhen: idea Kostic come uomo assist - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Il @ChelseaFC pensa a #Koulibaly: contatto con l'agente a Londra - mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - MilanLiveIT : ?? Anche il Napoli pensa a Romagnoli ?? #MercatoMilan #Calciomercato - _SiGonfiaLaRete : Chi sono i candidati della corsia destra per il post #Politano -