Calciomercato Napoli | non solo Kostic | idea dalla Serie A per sostituire Politano

(Di venerdì 8 luglio 2022) Matteosembra sempre più lontano dal. Come ammesso dallo stesso agente del calciatore nel corso delle scorse settimane, l’ex Sassuolo avrebbe intenzione di lasciare il club azzurro. Il rapporto con Luciano Spalletti non è mai decollato, con il tecnico di Certaldo che ha spesso preferito Hirving Lozano per un posto da titolare sulla fascia destra. Con la partenza di Insigne e quelle probabili di Mertens e, ilè costretto a sondare sul mercato dei profili che possano andare a rafforzare il pacchetto offensivo. Secondo quanto riportato dall’edizione de Il Mattino, la dirigenza azzurra starebbe monitorando tre nomi su tutti. Il primo è quello di Filip, calciatore serbo classe 1992 attualmente all’Eintracht Francoforte. Di piede mancino, può giocare ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Matteo #Politano può lasciare il @sscnapoli: le parole dell'agente - Gazzetta_it : #Napoli, tutto ruota intorno a Osimhen: idea Kostic come uomo assist - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Il @ChelseaFC pensa a #Koulibaly: contatto con l'agente a Londra - Luxgraph : Fiorentina, Jovic è arrivato a Firenze: adesso visite e firma - ZonaBianconeri : RT @BianconeraNews: Il #Napoli prova a proteggersi dall'assalto della #Juventus per #Koulibaly. -

Commenta per primo Si riparte in casa. Gli azzurri hanno diramato l'elenco dei convocati per il ritiro di Dimaro . La partenza della squadra è fissata per questo pomeriggio, mentre domani mattina ci sarà il primo allenamento. Ecco ...... nuova ipotesi all'estero Paulo Dybala © LaPresseLa situazione, come raccontato da.it,... Per il, Dybala è una tentazione ma rappresenta uno scenario piuttosto complicato. A Roma, ... Calciomercato Napoli, la formazione 2022/23 con i nuovi acquisti Il Napoli si sta muovendo per portare in azzurro l'eventuale sostituto di Diego Demme, l'italo tedesco può andare al Valencia di Gattuso.Scopri le ultimissime news di calciomercato su Virgilio Sport: affari fatti e trattative di oggi 8 luglio 2022.