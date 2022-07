Calciomercato Napoli, la nuova richiesta di Mertens avvicina il rinnovo? (Di venerdì 8 luglio 2022) Le sta provando in tutti i modi, l’amore di Dries Mertens per Napoli e per il Napoli è qualcosa di inspiegabile, ma soprattutto immenso. Il miglior marcatore della storia del Napoli ha fatto un’ennesima richiesta al presidente De Laurentiis per rimanere. Dries Mertens Napoli rinnovo Il giocatore belga, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato L’Originale su Sky, avrebbe rifiutato al momento ogni richiesta lontana da Napoli – sembrava che Tudor con il Marsiglia fosse in vantaggio per ingaggiarlo – e avrebbe proposto alla dirigenza un taglio di 500.000 euro sul suo attuale stipendio. Si tratterebbe di un ulteriore riduzione dell’ingaggio per l’attaccante, forse l’estremo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 luglio 2022) Le sta provando in tutti i modi, l’amore di Driespere per ilè qualcosa di inspiegabile, ma soprattutto immenso. Il miglior marcatore della storia delha fatto un’ennesimaal presidente De Laurentiis per rimanere. DriesIl giocatore belga, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio aL’Originale su Sky, avrebbe rifiutato al momento ognilontana da– sembrava che Tudor con il Marsiglia fosse in vantaggio per ingaggiarlo – e avrebbe proposto alla dirigenza un taglio di 500.000 euro sul suo attuale stipendio. Si tratterebbe di un ulteriore riduzione dell’ingaggio per l’attaccante, forse l’estremo ...

